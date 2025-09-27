Gerenzano: avviato ripristino colombari danneggiati dalla grandine
GERENZANO – Sono iniziati mercoledì 24 settembre i lavori di ripristino dei manti di copertura dei colombari del “Lotto 3” al cimitero comunale, danneggiati dalla violenta grandinata che colpì il territorio nel luglio 2023.
Il cantiere, avviato dopo un iter tecnico ed economico articolato, comporterà alcune limitazioni: l’accesso ai colombari interessati sarà garantito ai cittadini soltanto nei giorni di sabato e domenica, quando i lavori resteranno sospesi.
Costi ingenti
L’intervento rientra in un percorso programmato dall’Amministrazione comunale. Già con la deliberazione di Giunta del 14 settembre 2024 era stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di sostituzione dei manti di copertura, per un importo complessivo di 415.000 euro. Successivamente, con la delibera del 29 marzo 2025, immediatamente eseguibile, era stato approvato il progetto esecutivo per il terzo lotto, dal valore complessivo di 197.000 euro.
Infine, con determinazione del 14 maggio 2025, i lavori sono stati ufficialmente affidati e perfezionati il 22 agosto, a seguito del via libera contabile legato all’erogazione della seconda rata dell’indennizzo assicurativo.
Un intervento atteso, che consentirà di restituire piena fruibilità e decoro a una parte importante del cimitero comunale, dopo oltre due anni dalle gravi conseguenze della grandinata.
