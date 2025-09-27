Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 26 settembre, spiccano l’intervento dei soccorsi per un uomo in crisi a Caronno Pertusella, l’apertura a Saronno di un servizio gratuito per l’incontro tra inquilini e proprietari, e i controlli annunciati nel fine settimana contro bivacchi e alcol in centro. In evidenza anche il dibattito sulla sicurezza e le prese di posizione del comitato genitori di Ceriano.

Momenti di tensione a Caronno Pertusella, dove un uomo in forte stato di agitazione ha minacciato di gettarsi prima sui binari e poi dal balcone di casa: è stato necessario l’intervento di forze dell’ordine, vigili del fuoco e sanitari.

A Saronno è attiva l’Agenzia dell’Abitare, un nuovo servizio gratuito che aiuta a mettere in contatto chi cerca casa con i proprietari, offrendo supporto sia nella ricerca che nella gestione dei contratti.

Forza Italia ha presentato una mozione urgente a Saronno per denunciare il ritardo dell’amministrazione in materia di sicurezza, chiedendo misure concrete per rispondere alle esigenze dei cittadini.

Nel fine settimana sono previsti controlli con etilometro nel centro di Saronno, dopo che nei giorni scorsi sono state elevate cinque sanzioni per ubriachezza e bivacchi in area pubblica.

Il comitato genitori di Ceriano ha voluto ribadire la propria neutralità politica, sottolineando che le proprie iniziative rappresentano esclusivamente le famiglie e non hanno alcuna finalità partitica.

