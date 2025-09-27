Groane

LAZZATE – L’Amministrazione comunale di Lazzate e le associazioni che collaborano nell’organizzazione della XX edizione della Sagra della patata, in pieno svolgimento in questo fine settimana, hanno deciso di istituire un contributo straordinario di 1 euro per ogni coperto da devolvere in beneficenza alla popolazione colpita dall’alluvione e dall’esondazione torrente Tarò, che ha provocato danni ingentissimi nella vicina città di Meda.

In particolare, il contributo straordinario, che sarà raccolto tramite maggiorazione del coperto, verrà destinato al fondo speciale “Meda città solidale” istituito appositamente dal Comune di Meda per finanziare gli interventi di prima necessità ed affrontare questa fase dell’emergenza.

Per la Sagra della patata sono stati creati anche dei volantini speciali che comunicano l’iniziativa indicando anche l’Iban del conto corrente sul quale chiunque può contribuire liberamente a sostenere il fondo “Meda città solidale”.

“La città di Meda sta vivendo una situazione di grave emergenza con molte famiglie in situazioni difficili e per questo ci pare doveroso dare un segnale concreto di vicinanza – spiega il sindaco Andrea Monti – Dalla Sagra della patata passano migliaia di persone e abbiamo ritenuto che fosse un’occasione utile per promuovere questa iniziativa di solidarietà, contando sulla generosità dei nostri ospiti. Da oggi c’è un motivo in più per venire a provare la bontà dei piatti della nostra Sagra della patata”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09