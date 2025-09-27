LOMAZZO – VENEGONO – Il maltempo di questo fine settimana ha costretto a rivedere i programmi di diverse iniziative in calendario tra il Varesotto e il Comasco. Pioggia e condizioni meteo instabili hanno infatti portato ad annullamenti e rinvii, con inevitabile dispiacere per organizzatori e cittadini che attendevano gli appuntamenti.

A Venegono Superiore è stata annullata la “Festa per la pace” che si sarebbe dovuta svolgere sabato 27 settembre al castello dei Missionari Comboniani. L’evento prevedeva momenti di musica, riflessione, attività per bambini e una cena vegetariana, con l’obiettivo di proporre una giornata di condivisione contro guerra e militarizzazione. Le condizioni atmosferiche non hanno però permesso di confermare il programma, che non sarà recuperato in altra data.

A Lomazzo, invece, è stata rinviata la “Hora Laeta – giornata medievale”attesa manifestazione di rievocazione storica che ogni anno anima le vie del borgo. Gli organizzatori hanno già comunicato la nuova data: la festa si terrà sabato 11 ottobre, con lo stesso ricco programma di spettacoli, figuranti e stand tematici.

Sempre a Lomazzo, in questi giorni era atteso anche una caccia al tesoro tra le vie della città pensata per grandi e piccoli. Sempre per la pioggia è stata annullata.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?