SARONNO – Una situazione difficile da sopportare per personale e parenti in visita figurarsi per i degenti negli ultimi giorni nel padiglione marrone del presidio ospedaliero cittadino fanno i conti con temperature decisamente basse.

Colpa dell’aria condizionata ancora accesa malgrado le temperature esterne si siano abbassate all’esterno e l’estate e la necessità di un raffrescamento sia decisamente archiviato.

“Da qualche giorno nel reparto di medicina padiglione marrone in ristrutturazione i pazienti sono al freddo perché i condizionatori emanano solo aria gelida – spiega la familiare di un degente che ovviamente ha fatto presente il problema al personale e anche all’Urp ma al momento non sono arrivate ancora risposte soprattutto sui tempi di risoluzione del problema”.

Da oltre un anno sono in corso i lavori di riqualificazione del Padiglione Marrone prevede interventi su cinque piani: due saranno dedicati alle degenze semintensive, due alle degenze di medicina e uno agli ambulatori di medicina, con spazi completamente rinnovati e più funzionali. È prevista inoltre la realizzazione di un nuovo ascensore antincendio monta-lettighe, pensato per migliorare la sicurezza e la gestione dei percorsi interni. Complessivamente l’investimento ammonta a circa 7 milioni di euro e rientra in un piano più ampio da 27 milioni complessivi per l’ospedale di Saronno.

Dal presidio spiegato che la segnalazione di pazienti, familiari e personale ha subito attivato gli uffici e i tecnici competenti che stanno lavorando per risolvere il problema. L’intervento è in corso anche se al momento non c’è una data certa per la risoluzione del problema malgrado l’aria condizionata sia stata spenta in tutto il presidio.

