SARONNO – Una giornata all’insegna della mobilità sostenibile e della memoria storica quella vissuta giovedì 25 settembre dagli studenti di una classe prima, accompagnati da Fiab Saronno (l’associazione dei ciclisti saronnesi) e dai loro insegnanti. Dopo un momento di confronto in aula sui temi legati alla mobilità dolce, il gruppo si è messo in sella per un percorso di circa 25 chilometri all’interno del Parco delle Groane. L’escursione ha permesso ai ragazzi di conoscere meglio il territorio e di sperimentare la bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e accessibile.

La tappa principale è stata al Centro della ex-polveriera di Solaro, dove gli studenti hanno potuto visitare gli spazi grazie alla disponibilità di una guardia ecologica volontaria, che ha guidato il gruppo alla scoperta delle peculiarità dell’area.

Un momento particolarmente significativo è stato quello al Giardino dei Giusti, all’interno dello stesso Centro, dove i ragazzi hanno potuto conoscere le storie di uomini e donne che durante la seconda guerra mondiale salvarono numerosi ebrei dallo sterminio nazista, mettendo a rischio la propria vita.

Fiab Saronno ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, che uniscono l’educazione alla sostenibilità ambientale con la memoria e la consapevolezza storica, offrendo ai giovani un’esperienza formativa fuori dalle aule scolastiche.

