SARONNO – La città ha accolto con dolore la notizia diffusa nella mattinata di sabato 27 settembre: è morto Cristiano Baldo, conosciuto nel mondo della musica con il soprannome di “Ruvido”. L’annuncio è arrivato anche dal mondo musicale dalla pagina Facebook dei Punkreas, band con cui aveva condiviso un lungo percorso artistico.

Baldo era una figura di riferimento della scena musicale locale. Il suo nome è legato a Radio Lupo Solitario, una delle esperienze più vivaci della sua generazione, e alla gestione di locali che hanno dato spazio e visibilità a gruppi poi diventati noti a livello nazionale.

Nel ricordo dei Pancreas, il dolore si intreccia con la memoria di momenti condivisi: “Ciao Cri, oggi siamo tutti insieme e ti salutiamo da qui, dal furgone. Quel furgone su cui hai fatto migliaia di chilometri insieme a noi. Quel furgone su cui saresti dovuto tornare quest’anno, per una volta ancora con noi. Ma il destino crudele, mai come questa volta, lo ha impedito.”

Solo qualche mese fa, ad inizio giugno, una tragedia aveva scosso la sua vita e Saronno. Il padre Romolo Baldo era stato ucciso nella villetta di famiglia a Cassina Ferrara, un delitto che ha visto accusare la compagna di Cristiano.

