SARONNO – Anche quest’anno la Strasaronno fa registrare il tutto esaurito. Le iscrizioni per l’edizione 2025 hanno infatti raggiunto il numero massimo previsto, un traguardo che i volontari avevano già intuito nei giorni scorsi durante la raccolta di adesioni ai banchetti in piazza, nelle scuole e nei principali punti di ritrovo cittadini.

L’appuntamento è per domenica 28 settembre al villaggio Cls in via Volpi 10, punto di partenza di una manifestazione che unisce sport, divertimento e spirito comunitario. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi: i 5 chilometri della “Family Run”, adatta a tutti, e i 10 chilometri cronometrati, che attraverseranno la città e il Parco del Lura.

La giornata inizierà alle 7.30 con l’apertura del villaggio e proseguirà con momenti dedicati alla preparazione atletica. Alle 9 ci sarà lo stretching musicale e i trattamenti pre-gara. La gara dei 10 chilometri scatterà alle 9.45, mentre la “Family Run” partirà alle 10.

Dalle 10.30 l’intrattenimento musicale con dj accompagnerà i partecipanti fino al pranzo: dalle 11.30 alle 14 sarà attivo lo stand gastronomico della Croce rossa di Saronno.

