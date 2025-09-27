Primo piano

CESATE – Un giovane pasticcere del paese ha deciso di affidare ai social la propria amarezza per i continui episodi di furti e tentativi di effrazione che negli ultimi anni hanno colpito la sua attività. Si tratta di Angelo Giunta, 28 anni, titolare di una pasticceria che porta avanti con passione da oltre sei anni. Nella sua lettera, il commerciante racconta una serie di episodi che hanno coinvolto il suo locale, dai tentativi di scasso al furto di una borsa a una cliente, fino alla bicicletta rubata a una collaboratrice.

Angelo denuncia una situazione di insicurezza che non riguarda solo lui, ma che accomuna tante altre attività e cittadini della zona. Nel suo messaggio sottolinea anche la difficoltà di chi gestisce piccole realtà commerciali, spesso multate per questioni legate ai parcheggi, mentre a pochi metri di distanza spaccio e degrado continuano a essere un problema.

Di seguito pubblichiamo integralmente la sua lettera.

«Mi chiamo Angelo, ho 28 anni e porto avanti con passione la mia pasticceria da più di 6 anni a Cesate.

Scrivo questo post non solo per me, ma per tutti i commercianti e cittadini che ogni giorno vivono le stesse difficoltà.

Negli ultimi anni la nostra attività è stata più volte presa di mira da dei malviventi:

• tentativi di effrazione ogni 1/2 mesi;

• circa due mesi fa due malviventi hanno rubato una borsa di una cliente di domenica mattina con il locale pieno (la stessa cosa è accaduta nelle due attività vicino alla mia);

• due giorni fa è stata rubata una bicicletta nuova alla mia collaboratrice, legata a un palo nella piazza;

• lunedì scorso alle 5 del mattina per l’ennesima volta hanno provato a scassinare la porta con l’antifurto attivo, se ne sono andati solo quando il fumogeno è stato attivato!

Mentre tutto questo accade, le autorità sono presenti quotidianamente in zona… ma per multare le auto parcheggiate male. Il problema? Non ci sono abbastanza parcheggi né per i condomini né per le attività.

E come se non bastasse, le piccole attività come la mia vengono multate quando a poche centinaia di metri siamo circondati da delinquenti e spacciatori!

Io lavoro ogni giorno con serietà e sacrificio, come tanti altri commercianti. Ma da imprenditore e cittadino mi sento stanco, deluso e poco tutelato.

Questo non è solo un mio problema: è un problema di tutti noi.

Chiedo maggiore attenzione e protezione per le attività locali, che ogni giorno resistono nonostante le difficoltà.

Grazie a chi leggerà e a chi condividerà questo messaggio.

