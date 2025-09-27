Eventi

CARONNO PERTUSELLA – Lasagne con zola e salsiccia, pasta con zola tartufato e crostone con zola e salamella sono alcuni dei piatti che rendono unica la Sagra del Gorgonzola, in corso in questi giorni al parco della Resistenza di via Avogadro. Una manifestazione che celebra uno dei prodotti più amati della tradizione lombarda con ricette sfiziose e golose, capaci di conquistare grandi e piccoli.

Il menù propone anche lo spumino di gorgonzola come dolce ma ci sono piatti anche per i bimbi e per chi preferisce sapori più delicata. A completare l’esperienza, ogni sera ci sono musica dal vivo e karaoke, per trasformare la cena in una vera festa.

Organizzata dalla Pro Loco di Caronno Pertusella, la sagra prosegue fino a domenica 28 settembre e tornerà nel fine settimana dal 3 al 5 ottobre. L’iniziativa ha anche una finalità solidale, essendo un evento per raccolta fondi.

L’ingresso è gratuito ma i posti a tavola sono riservati solo a chi prenota al numero 389 46 20 336. L’evento si svolge al coperto, quindi confermato anche in caso di maltempo. Tutte le informazioni e il menù completo sono disponibili sul sito www.prolococaronnopertusella.it.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09