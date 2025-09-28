Città

SARONNO-

Andrea Meazza, in arte 22simba, continua a far parlare di sé con il nuovo EP “La Cura”, in uscita il 3 ottobre per Island Records/Universal Music Italia. Si tratta del terzo progetto ufficiale per il rapper di Saronno, a pochi mesi di distanza dal suo primo album “V per Ventidue”.

L’artista classe 2002 si prepara a un nuovo capitolo che potrebbe rappresentare la svolta nella sua carriera musicale. 22simba è considerato una delle voci più autentiche della nuova scena urban italiana: nei suoi brani porta un messaggio di speranza e rivalsa, che arriva dritto ai giovani e trova riscontro in chi, come lui, vive le difficoltà della provincia. Nei suoi testi emerge spesso la vita di provincia, vissuta come frustrazione per la distanza dalle grandi città e come stimolo a inseguire i propri sogni.

Con “La Cura”, il rapper saronnese promette di essere più intimo, affrontando le proprie vulnerabilità ma sempre con un filo di speranza, che attraversa tutta la sua musica. Anche il titolo indica un percorso di guarigione personale.

Ad anticipare l’uscita sono stati i singoli “Fammi un sorriso”, “4 Zeri” (con Silent Bob) e “La Cura”, traccia introduttiva presentata in anteprima su Instagram. Il 3 ottobre sarà il momento di scoprire le altre 6 tracce dell’EP.

Il successo di 22simba è un motivo di orgoglio per Saronno e per tutta la provincia, che vedono un giovane talento emergere nella scena musicale nazionale.