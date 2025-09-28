Politica

SARONNO – Sabato mattina in assemblea regionale Pd, Samuele Astuti, consigliere regionale dem, è stato nominato Coordinatore del Forum sanità e membro di segreteria regionale con delega all’Innovazione tecnologica.

“Mi fa molto piacere che il Pd lombardo mi abbia dato un incarico così prestigioso. Si tratta di temi fondamentali per la nostra regione: la sanità è per i cittadini la prima delle questioni, perché la salute sta in cima alle preoccupazioni di chiunque e, in Lombardia, ha bisogno di essere riformata radicalmente. D’altra parte, l’intelligenza artificiale sta avendo un ruolo nelle nostre esistenze non secondario e sta cambiando proprio il nostro modo di vivere e di lavorare. Quindi, ha bisogno di essere governata e che la politica giochi la sua parte su una partita tanto importante”, commenta Astuti.

Tra l’altro, sono tutte tematiche su cui Astuti ha lavorato in passato e sta continuando ad affrontare nella sua esperienza politica e professionale: in VII Commissione si sta occupando proprio di ricerca e innovazione, mentre, come docente universitario, sta seguendo la Digital transformation.

Sulla sanità, il consigliere Pd può vantare prima l’esperienza lavorativa al Ministero della Sanità, poi, da primo cittadino, la presidenza dell’assemblea dei sindaci dell’Ats Insubria. Inoltre, nella scorsa legislatura Astuti è stato capogruppo in Commissione Sanità, di cui fa parte anche attualmente fin dalla sua elezione.

