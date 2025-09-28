Calcio

TRADATE / GERENZANO – In Prima categoria, terza giornata, nel girone A pari casalingo 0-0 fra Tradate Abbiate e San Michele.

Nel girone B la Gerenzanese ha invece espugnato il campo della Vigor: 1-2. Per la formazione di Gerenzano hanno segnato Pellizzi e Canavesi. Un successo importante per la compagine del varesotto, quello attenuto al centro sportivo “Missaglia” di Agrate Briaza, nell’ottica del club gerenzanese che vuole superare il traguardo della “tranquillità” il prima possibike, in questa stagione.

L’annata agonistica è d’altronde ancora alle primissime battute, e tutte le formazioni sono in questa fase ancora al lavoro per trovare i migliori sinergismi, per raggiungere i propri obiettivi.

(foto da Facebook: Tradate Abbiate in azione di gioco)

