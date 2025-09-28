Sport

COGLIATE – Puó sorridere la Cogliatese. Alla terza giornata, i biancoazzurri si sbloccano e ottengono i primi tre punti stagionali in casa contro l’Osal Novate.

Passano solo sessanta secondi dal calcio d’inizio e i padroni di casa guadagnano un calcio di rigore, steso in area Del Bianco. Cimnaghi si prende la responsabilità ed è glaciale : palla da una parte, portiere dall’altra, 1-0. Al 14’, altra enorme chanche per i ragazzi di Biemmi, Cimnaghi serve Borghi che con un dribbling in velocitá fulmina il difensore ma a tu per tu col portiere calcia male sprecando un’ottima occasione. L’unico squillo dei neroverdi nel primo tempo è al 35’, in un mischione in area gli ospiti calciano verso la porta cinque o sei volte consecutivamente ma la difesa del Cogliate è attenta e reattiva.

Nella ripresa, i biancoazzurri restano in 10 uomini quando al 56’ Ortolan in uscita collide con Gulmini lanciato verso la porta, calcio di punizione ed espulsione per il portiere di casa. Nonostante ciò, la squadra di Biemmi difende con ordine e tenacia senza mai soffrire. All’86’ c’è anzi l’occasionissima per il raddoppio : il Novate è sbilanciato in avanti, Pedrotti lancia sulla destra per Ventrella che, giunto in area, elude il marcatore con una gran finta a rientrare e spara col mancino sul secondo palo, Crostolo respinge corto e sopraggiunge Pedrotti sul tapin a colpo sicuro che finisce peró clamorosamente fuori. Gli ospiti non riescono a far male e nel finale esplode il nervosismo con due cartellini rossi nel recupero. Triplice fischio, la Cogliatese vince per 1-0.

Una boccata di ossigeno per i biancoazzurri che risalgono la china dopo un avvio di stagione molto complicato. Tre punti d’oro per dare una spinta di entusiasmo e riprendere consapevolezza dei propri mezzi. Domenica prossima si va in trasferta contro il Varedo.

Cogliatese – Osal Novate : 1-0

COGLIATESE : Ortolan, Pascale K., Del Bianco, Muraca, Pastore, Belotti, Borghi, Quaggelle, Tagliabue, Donghi, Cimnaghi. A disposizione : Sanfilippo, Alberio, Cappelletti, Corona, Murari, Pascale G., Pedrotti, Pivato, Ventrella. All. Biemmi

OSAL NOVATE : Crostolo, Galli, Rossini Na., Ottomano, Giuliano, Castelli, Infantino, Lotteri, Gulmini, Vecchi, Rossini Ni. A disposizione : Antonini, Golzi, Tomasini, Pettinato, Licciardello, Luongo, Passaghe, Calo, Lavezzo. All. Gaspari

Marcatori : 2pt Cimnaghi