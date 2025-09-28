Calcio 2′ cat: Pro Juventute corsara, pari Misinto e vittoria Cogliatese
28 Settembre 2025
UBOLDO – In Seconda categoria, siamo alla terza giornata, nel girone R battuta d’arresto esterna per la Pro Juventute di Uboldo, 3-1 sul campo della Polisportiva Orpas, per la Pro gol di Colombo, mentre in casa l’Amor sportiva ha vinto 2-1 contro l’Ardor Bollate, reti saronnesi di Benedetti e Caso. Vittoria esterna per il Dal Pozzo contro il San Luigi di Pogliano Milanese, 1-4.
Nel girone G sconfitta interna 1-4 per l’Atletico Lomazzo battuto dall’Albavilla. Ai locali non è bastato il gol di Caputo.
Nel girone S oggi successo 1-0 per la Cogliatese in casa contro l’Osal Novate, gol partita di Cimnaghi su calcio di rigore al 5′ del primo tempo. Il Cgds Misinto in trasferta ha pareggiato 3-3 contro il Monnet Xenia, gol misintesi di Barlusconi, Cederle e Bellusci.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09