Calcio

SARONNO – Terza giornata di campionato che si chiude bene per quasi tutte le squadre del saronnese a parte la Pro Juventute che rimedia la seconda sconfitta stagionale perdendo per 3-1 in casa della Polisportiva Orpas a Milano. Nello stesso girone R di seconda categoria oggi erano impegnate anche l’Amor Sportiva che ha conquistato tre punti mettendo ko l’Ardor Bollate per 2-1 e il Dal Pozzo che, invece, ha rifilato in trasferta ben quattro reti agli avversari del San Luigi Pogliano. Marea di goal messa a segno anche dal Cistellum che, nella partita valida per la terza giornata di campionato del girone Z di seconda categoria, ha battuto quest’oggi a Cislago il Mercallo con il risultato di 5-1.

(foto da archivio)