Calcio

POGLIANO MILANESE – Arrivano i primi tre punti stagionali per la Frazione calcistica Dal Pozzo, che questo pomeriggio ha espugnato il campo del San Luigi Pogliano con il punteggio di 4-1, nel campionato di calcio di Seconda categoria.

La partita si era messa subito in salita per gli ospiti, con il San Luigi capace di portarsi in vantaggio nella prima parte della gara. Il Dal Pozzo però ha avuto la forza di reagire e nella ripresa ha ribaltato la situazione. Decisiva la doppietta del “solito” Maggiore, seguita dalla rete di Fagotti che ha completato la rimonta. Nel finale è arrivata anche la firma di Tricarico, che ha fissato il risultato sul 4-1.

Una vittoria importante per il morale della squadra, che conquista così i primi punti in campionato e si rilancia dopo un avvio difficile.

(foto da Facebook: la formazione della Frazione calcistica Dal Pozzo festeggia la vittoria con i propri sostenitori, sempre presente in gran numero anche in trasferta)

28092025