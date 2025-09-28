Calcio 3′ cat: Equipe Garibaldi vincente, Airoldi ko
28 Settembre 2025
SARONNO – Nel posticipo del tardo pomeriggio domenica, al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, vittoria casalinga per l’Equipe Garibaldi Fbc Saronno contro le Speranze Primule: per i saronnesi a segno Castaldo e Giudici, per gli ospiti gol di Germiniasi. Risultato finale 2-1.
Nello stesso girone durante il pomeriggio l’Airoldi Origgio in casa ha perso 1-2 con la Virtus Cornaredo, agli origgesi non è bastato il gol di Pina.
In classifica, dopo tre giornate, al comando l’Academy Bregnanese con 7 punti, l’Equipe Garibaldi segue con 6 punti parimerito con la Pregnanese, la Virtus Cornaredo ed il San Giuseppe Arese. L’Airoldi Origgio ha 1 punto.
(foto archivio)