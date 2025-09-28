Calcio Eccellenza, Caronnese ko: la Solbiatese vola a Caronno Pertusella
28 Settembre 2025
CARONNO PERTUSELLA – Sconfitta pesante della Caronnese nello scontro diretto disputato nel primo pomeriggio di oggi 28 settembre allo stadio comunale di Caronno Pertusella con la Solbiatese nella partita valida per la terza giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.
Padroni di casa che sin dai primi minuti di gara non sono padroni del campo vista una Solbiatese subito aggressiva nel pressing durante il possesso palla avversario. Ciononostante il primo tempo si chiude con il risultato parziale di 0-0 con pochissime azioni pericolose da registrare. Il risultato si sblocca, invece, nella seconda metà di gara quando il numero 9 della Solbia Martinez riesce a spizzare di testa in rete la pennellata dall’out di sinistra di Manfre mettendo a segno così lo 0-1 precisamente dopo 7 minuti dall’inizio della ripresa. La Caronnese prova a reagire non spaventando mai, però, la porta della Solbiatese che, invece, in ripartenza sfrutta un errore difensivo di Galletti e raddoppia il risultato con il subentrato Bobbo che al 39′ del secondo tempo insacca in rete il pallone che chiude definitivamente i giochi. Dopo un goal di Corno annullato dal direttore di gara per posizione di fuorigioco, l’arbitro fischia tre volte decretando, così, la vittoria della Solbiatese.
La Caronnese trova, dunque, la prima sconfitta stagionale dopo solamente tre giornate di campionato e resta, così, al sesto posto del girone. Discorso diverso, invece, per la Solbiatese che porta a casa tre punti importanti superando, sulla carta, uno dei big match più difficili della stagione.
SC CARONNESE – SOLBIATESE 0-2
CARONNESE: Paloschi, Vitofrancesco, Sorrentino (19′ st Dugo), Savino (19′ st Cannizzaro), Vaghi, Galletti, Malvestio, Ortelli (37′ st Ghibellini), Colombo, Corno, Iacovo (15′ s Rossi) . A disposizione: Trombetta, Dilernia, Tumino, Cerreto, Serati All. Michele Ferri.
SOLBIATESE: Cavalleri, Lonardi, Puka, Gabrielli, Cocuz, Cosentino, Manfre, Gasparri (42′ st Losada), Martinez (31′ st Fiorella), Suatoni (37′ st Bobbo), Silla (15′ st Monteiro). A disposizione: Macchi, Tursi, Vignati. All. Salvalaggio.
