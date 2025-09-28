Calcio Eccellenza, FBC Saronno-Rhodense la diretta della terza giornata degli amaretti
28 Settembre 2025
0
SARONNO- Terza giornata di campionato in Eccellenza: l’FBC Saronno va a caccia della prima vittoria stagionale contro la Rhodense di mister Greco. Gli ospiti arrivano da una sconfitta con l’Arconatese e da un successo interno sul Sedriano. Fischio d’inizio alle 15.00: seguite con noi il play-by-play della sfida.
