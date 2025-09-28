Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Tutto pronto per Caronnese-Solbiatese, uno scontro diretto che può già dare l’idea alle due squadre del proprio cammino futuro in campionato. Il calcio d’inizio è previsto alle 15.30 di oggi 28 settembre allo stadio comunale di Caronno Pertusella nel quale le due squadre si scontreranno per tre punti importanti in un girone A di Eccellenza Lombardia che non ammette errori. In questa terza giornata di campionato, Caronnese-Solbiatese non è l’unico big match, infatti l’Arconatese sfiderà l’Ardor Lazzate e il Fbc Saronno sarà impegnato con la Rhodense.

(foto da archivio)