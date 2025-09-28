Calcio Eccellenza, l’Ardor Lazzate si inchina alla Arconatese
28 Settembre 2025
ARCONATE – Va alla corazzata Arconatese uno dei big match proposti questa domenica dalla terza giornata di Eccellenza. E‘ finita con un netto 3-0, con reti di Menegazzo, Medici e Silvano.
Arconatese-Ardor Lazzate
ARCONATESE: Santulli, Tirapelle, Medici, Cavagna, Vavassori, Alberton, D’Errico, Menegazzo, Torraca, Scapinello, Zocco. A disposizione Pisoni, Mezzanzanica, Donizetti, Gnaziri, Paparella, Nigro, Silvano, Vallario, Calabrese. All. Livieri.
ARDOR LAZZATE: Ferrara, Guanziroli, Schieppati, Priola, Mira, Marioli, Cazzaniga. Grillo, De Angelis, Panatti, Rapone. A disposizione Petriccione, Rovedatti, Pasqual, Galimberti, Buzzetti, Lokumu, Di Giuliomaria, Gualteri, Spitaleri. All. Fedele.
Arbitro: Favaro di Seregno (Ravelli di Bergamo e Gabbio di Crema).
Risultati
3′ giornata: Altabrianza-Magenta 2-0, Arconatese-Ardor Lazzate 3-0, Caronnese-Solbiatese 0-2, Fbc Saronno-Rhodense 2-2, Vergiatese-Sedriano 1-0, Vis Nova Giussano-Lentatese 3-1. Posticipi tardo pomeriggio e sera: Arcellasco-Besnatese, Vigevano-Mariano e Sestese-Legnano.
