Calcio

SARONNO – Al “Colombo Gianetti” di Saronno, va in scena la terza giornata del campionato di Eccellenza con la sfida tra FBC Saronno e Rhodense. Dopo 60′ di gestione degli ospiti, che passano in vantaggio di due reti, gli amaretti trovano una grande reazione e riacciuffano la partita, che si chiude sul 2-2.

Nel primo tempo, la gara si sblocca al 13′, quando il solito Giangaspero inventa una punizione perfetta che supera la barriera e batte Todesco, regalando il vantaggio alla Rhodense. Dopo il gol il match vive su ritmi contenuti: il Saronno prova a farsi vedere ma fatica a costruire gioco e a trovare spazi nella compatta retroguardia milanese, mentre gli ospiti lasciano volentieri il possesso ai biancocelesti, amministrando senza rischi la rete dell’1-0.

Nella ripresa subito una chance per l’FBC con Benedetti che semina panico nella difesa ospite, ma De Toni spedisce in angolo. Al 50′ raddoppia la Rhodense in contropiede: Fogal serve sul secondo palo Mancosu, che incorna e batte Todesco. Mister Tibaldo reagisce con una tripla sostituzione che cambia l’inerzia della partita.

La scossa arriva al 59′: Cocuzza, imprendibile per i difensori milanesi, sfonda sulla destra e serve un pallone d’oro a Serra che, dal centro dell’area, scarica sotto l’incrocio e riaccende le speranze biancocelesti. Continua l’offensiva degli amaretti, con Ruschena che trova ancora Serra in area, ma di testa sfiora il palo esterno. All’83′ arriva l’episodio chiave: trattenuta evidente in area su uno scatenato Serra, con l’arbitro che concede il penalty. Dal dischetto Cocuzza non sbaglia e firma il 2-2, completando la rimonta e premiando la determinazione dei biancocelesti.

Termina quindi 2-2 il match, con l’FBC Saronno che sale a 2 punti, ma dà un forte segnale di ripresa, mentre la Rhodense raggiunge quota 4 punti.

Fbc Saronno-Rhodense 2-2

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto, Viganò, Lofoco, Ruschena; Moretti (8’ st Serra), Lazzaro, De Vincenzi (8’ st Mondoni); Vaglio (8’ st Alvitrez), Cocuzza, Benedetti. A disposizione Norrito, M’Zoughi, Hasanaj, Corona, Vincenzi, Cabezas. All. Tibaldo.

RHODENSE (4-4-2): De Toni, Comelli (35’ st Bentivegna), Diouck, Bettoni, Nejmi; Fogal (21’ st Ortolan), Arrigoni, Mercurio (21’ st Renner), Selmi; Mancosu (15’ st Locati), Giangaspero. A disposizione Cazzalini, Paleari, Moro, Vairani, Diomande. All. Greco.

Arbitro: Pepe di Lodi (Allegri di Mantova e Fundarò di Lecco).

Marcatori: 14’ pt Giangaspero (Rh), 5’ st Mancosu (Rh), 14’ st Serra (S). 39’ st Cocuzza (S) (rig.).

Note – Spettatori 200 circa. Angoli 4-3 Fbc Saronno. Ammoniti Diouck, Arrigoni, Locati, Giangaspero. Recupero 1-4.