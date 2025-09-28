Calcio Promozione, il Solaro rimonta tre reti a Castano, male l’SC United a Gallarate
28 Settembre 2025
SOLARO- Nella terza giornata del campionato di Promozione, nel girone C, Castanese e Universal Solaro si dividono la posta in palio in un pareggio per 3-3, con gli i giallorossi che recuperano tre reti di svantaggio. A Gallarate, l’SC United subisce la prestazione dei padroni di casa, che vincono 2-0. Travolgente l’Aurora Cantalupo, che non lascia scampo all’Ispra battendola per 7-1. Infine, Gavirate e Ceriano Laghetto si fermano sullo 0-0.
Promozione – Girone C – Risultati e marcatori
Accademia BMV-Vighignolo 0-1 Reti: 12′ st Rig. Orlandi
Aurora Cantalupo-Ispra 7-1 Reti: 13′, 43′ pt Bianchi (A), 30′ pt Autogoal (A), 12′ st Bianchi (A), 21′ st Pedergnana (A), 35′, 40′ st Urso (A), Rognoni (I)
Castanese-Universal Solaro 3-3 Reti: 17′ pt Greco (C), 25′ pt Bertuzzo (C), 20′ st Ruggeri (C), 31′ st Rig. Briancesco (U), 36′ st Rubini (U), 50′ st Gussoni (U)
Gallarate-S.C. United 2-0 Reti: Antonioli, Antonioli
Gavirate-Ceriano Laghetto 0-0
Luino-Acc. Vittuone 5-3 Reti: 11′ pt Pivato (L), 14′, 18′ pt Colombo (V), 8′ st Rig. Testa (L), 17′ st rig. Lercara (L), 21′ st Piazza (L), 25′ st Policastri (V), 47′ st Gaspari (L)
Morazzone-Accademia Inveruno 0-2 Reti: Paoluzzi, Paoluzzi
Verbano-Canegrate 1-2 Reti: 19′ pt Casagrande (C), 20′ st Eboa (V), 30′ st Borsani (C)