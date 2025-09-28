Calcio

CESATE – In Promozione, si è arrivati alla 3′ giornata di andata, nel girone C oggi pomeriggio il pari in rimonta dell’Universal Solaro sul campo della ostica Castanese (reti solaresi di Briancesco su calcio di rigore e poi di Rubini e Gussoni) mentre la matricola Sc United di Cesate ha perso 2-0 sul campo dell’ambizioso Gallarate, pari a reti inviolate per il Ceriano Laghetto invece impegnato sul terreno del Gavirate.

Nel girone B ancora problemi di “adattamento” alla categoria, dove è neopromosso, per il Rovellasca 1910 sconfitto in trasferta a Lesmo, 2-0.

(foto archivio: Sc United in una azione di gioco durante una precedente partita di campionato)

28092025