Calcio

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina torna da Villa d’Almé con un punto prezioso, strappato all’ultimo respiro. Contro il Villa Valle i rossoblù hanno sofferto ma, con grande determinazione, hanno evitato la sconfitta trovando il pareggio proprio nel recupero. La rete di Caverzasi al 47′ della ripresa ha fissato l’1-1 finale, dopo che i padroni di casa erano passati in vantaggio in apertura con Perrotti al 2′ pt.

Un risultato che permette alla squadra di rimanere agganciata alla classifica, seppur ancora nelle retrovie, e che dà morale in vista dei prossimi impegni, dove servirà maggiore concretezza per risalire posizioni.

Risultati e marcatori – 5ª giornata girone B Serie D

Breno–Chievo Verona 2-2

Reti: 6′ pt De Cerchio (C), 11′ pt Costantino (C), 14′ pt Bigolin (B), 32′ st Castelli (B).

Brusaporto–Vogherese 2-1

Reti: 40′ pt Siani (B), 19′ st Vassallo (V), 49′ st Chiossi (B).

Folgore Caratese–Leon 0-0

Caldiero Terme–Virtus Ciseranobergamo 1-1

Reti: Zerbato – Viscardi.

Milan Futuro–Scanzorosciate 3-0

Reti: 30′ st Ibrahimovic, 33′ st Sia, 43′ st Borsani.

Nuova Sondrio–Castellanzese 0-8

Reti: 5’ Colombo, 15’ Boccadamo, 29’ Chessa, 40’ Colombo, 46’ Vernocchi, 55’ Oleoni, 69’ Chessa, 81’ Selmo.

Oltrepò–Casatese Merate 1-3

Reti: 37′ pt Ferrante (C), 27′ st Mendola (C), 30′ st Semenza (O), 49′ st Mecca (C).

Real Calepina–Pavia 3-1

Reti: 11′ pt rig. Cortesi (R), 27′ st Nikolli (R), 32′ st Alfiero (P), 43′ st Ronzoni (R).

Villa Valle–Varesina 1-1

Reti: 2′ pt Perrotti (VV), 47′ st Caverzasi (V).

Classifica

Folgore Caratese 13, Milan Futuro 11, Real Calepina 10, Chievo Verona 10, Brusaporto 9, Villa Valle 7, Breno 7, Caldiero Terme 7, Castellanzese 6, Casatese Merate 6, Oltrepò (-1) 6, Leon 5, Varesina 4, Pavia 3, Scanzorosciate 3, Vogherese 2, Sondrio 0.

