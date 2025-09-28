Softball

CARONNO PERTUSELLA – Giornata di grande softball oggi al centro sportivo Francesco Nespoli di Bariola, dove va in scena la Final Four della categoria Under 19 per l’assegnazione dello scudetto tricolore.

Le padrone di casa della Rheavendors Caronno (foto) scenderanno in campo sul diamante di via Rossini per contendersi il titolo nazionale insieme ad altre tre formazioni di primo piano: Mkf Bollate, Pianoro e Rovigo.

Il programma prevede tre sfide:

ore 12 : Bollate – Pianoro

a seguire, circa 30 minuti dopo la fine del primo incontro : Rovigo – Caronno

30 minuti dopo la seconda partita: finale tra la vincente di Gara 2 e la vincente di Gara 1

Una giornata intensa e di alto livello, con tre gare concentrate in poche ore e con in palio il tricolore giovanile. Per la Rheavendors di Caronno Pertusella sarà l’occasione di giocare una Final Four davvero prestigiosa davanti al proprio pubblico, che potrà sostenere le ragazze caronnesi in un appuntamento così importante.

29092025