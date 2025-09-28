Saronnese

GERENZANO – Ultimo giorno per iscriversi al torneo di calcio balilla a coppie, organizzato dal gruppo Anziani di Gerenzano. L’evento è previsto per sabato 4 ottobre e si svolgerà al centro Anziani di via Berra 34, con inizio alle 20.

L’iniziativa è pensata come occasione di ritrovo e di socialità per i partecipanti e per la comunità. Prima dell’avvio del torneo, a partire dalle 19, sarà attivo il servizio gastronomico, a disposizione sia dei concorrenti sia di chi vorrà assistere all’appuntamento.

Le iscrizioni resteranno aperte fino ad oggi, sabato 28 settembre. Per avere ulteriori informazioni o per formalizzare la propria partecipazione è possibile contattare direttamente la sede al numero 029688731.

(foto archivio)

