SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 27 settembre, ci sono due lutti che hanno colpito il mondo culturale locale, quello del musicista Cristiano Baldo e dell’artista Alberto Borroni. Tanta attenzione anche per le difficoltà all’ospedale di Saronno, dove le temperature sono calate a causa dell’aria condizionata. Spazio poi agli eventi del territorio, tra cui la Sagra della Patata a Lazzate, che si impegna per la solidarietà, e l’attesa per la Strasaronno, pronta al via con numeri da record.

La scena musicale punk ha salutato con commozione Cristiano Baldo, storico fonico e figura di riferimento per i Punkreas, scomparso all’età di 52 anni. Commovente il ricordo della band, che ne ha evidenziato il carattere schietto e generoso.

Saronno perde un altro protagonista della cultura: è morto Alberto Borroni, artista e docente molto conosciuto in città. Il suo impegno e la sua creatività sono stati ricordati con affetto da amici e colleghi.

All’ospedale di Saronno, i pazienti del padiglione marrone hanno segnalato temperature troppo basse, dovute all’aria condizionata ancora accesa nonostante l’arrivo dell’autunno. La direzione è intervenuta dopo le segnalazioni.

La Sagra della Patata di Lazzate quest’anno si arricchisce di un gesto solidale: parte del ricavato sarà devoluto alle famiglie colpite dall’alluvione di Meda. Un’iniziativa che unisce tradizione e sensibilità sociale.

È tutto pronto per la Strasaronno, che domani partirà con il record di 2.500 iscritti. Una grande festa di sport e partecipazione attesa da tutta la città.

