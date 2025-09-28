Cronaca

LIMBIATE – Indagini in corso da parte del carabinieri riguardo ad un episodio di violenza avvenuto la scorsa notte a Limbiate, in via Bainsizza. Secondo quanto riferisce Monza today, nella notte ad Areu è pervenuta una richiesta di soccorso, sul posto sono accorse le forze dell’ordine, automedica e ambulanza ed è stato soccorso un ragazzo di 21 anni. Era l’1.30: il giovane ha riportato una seria ferita dopo essere stato colpito, a quanto pare, con un oggetto contundente.

Il ferito è stato trasferito in autolettiga all’ospedale di Niguarda di Milano, al momento del ricovero non è comunque apparso in pericolo di vita. I militari della Compagnia di Desio stanno ora cercando di chiarire i contorni dell’accaduto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

28092025