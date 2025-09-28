Comasco

MOZZATE – Il rione Bozzente si aggiudica per l’ottava volta il Palio di Mozzate, conquistando il titolo nell’edizione 2025. Guidato da Antonella De Dominicis, il rione ha avuto la meglio sugli avversari al termine di una settimana di giochi e sfide che hanno coinvolto grandi e piccoli.

La manifestazione, conclusa nei giorni scorsi, ha visto un’edizione “light” ma ricca di entusiasmo e partecipazione, come sottolineato dagli organizzatori dell’evento: “È stata una festa serena, all’insegna della collaborazione”.

Alle spalle del Bozzente, in classifica si sono piazzati la rappresentative dei rioni Cavajon e Torre. Anche quest’anno, i giochi hanno animato non solo il centro cittadino ma anche il quartiere, con un forte coinvolgimento di famiglie e bambini. Il Palio si conferma così una tradizione molto sentita, capace di unire la comunità in un clima di festa e partecipazione.

(foto da Facebook: immagine di gruppo per il Palio dei rioni di Mozzate, tradizione locale molto sentita)

