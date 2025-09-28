Calcio

SARONNO – Intensa domenica calcistica in tutta la zona.

In serie D si gioca alle 15, per la quinta giornata la Varesina calcio di Venegono Superiore in trasferta contro il Villa Valle, arbitro Andrea Pani di Sassari, assistenti Federico Gobbo di Padova e Massimiliano Alvise Quaglia di Mestre.

Nelle categorie inferiore si gioca alle 15.30 e si è alla terza giornata. In Eccellenza solo big match: Arconatese-Ardor Lazzate con arbitro Cristian Favaro di Seregno, assistenti Miki Ravelli di Bergamo e Francesco Gabbio di Crema; Caronnese-Solbiatese con arbitro Lorenzo Arrigoni di Ravenna, assistenti Alberto Sivverini di Monza e Alessio Boni di Milano; e Fbc Saronno-Rhodense con arbitro Alessandro Pepe di Lodi, assistenti Edoardo Allegri di Mantova e Gabriele Fundarò di Lecco.

In Promozione nel girone B Lesmo-Rovellasca 1910 con arbitro Giacomo Callegari di Bergamo, assistenti Davide Guglielmini di Saronno e Ginaluca Molino di Cinisello Balsamo; nel girone C Aurora-Ispra con arbitro Alessandro Mauri di Lecco, assistenti Saverio Lavenuta di Varese e Francesco Burak Natale di Busto Arsizio; Castanese-Universal Solaro con arbitro Marco Mennillo di Monza, assistenti Riccardo Meneghel di Gallarate e Alessandro Mauro di Gallarate; Gallarate-Sc United con arbitro Alessandro Michele Curiello di Milano, assistenti Nicolas Bò di Milano e Riccardo Biffi di Milano; Gavirate-Ceriano Laghetto con arbitro Leonardo Corbo di Gallarate, assistenti Ambra Ramona Ferretti di Varese e Lorenzo Cantarone di Como.

In Prima categoria girone A Tradate Abbiate-San Michele con arbitro Loris De Luca d Gallarate; nel girone B Vigor-Gerenzanese con arbitro Anatoly Contu di Como.

In Seconda categoria nel girone R Amor sportiva-Ardor Bollate con arbitro Akessandro Scianna di Busto Arsizio, San Luigi Pogliano-Dal Pozzo con arbitro Alessandro Laudicina di Legnano, Polisportiva Orpas-Pro Juventute con arbitro Stefano Re Depaolini di Legnano. Nel girone G Atletico Lomazzo-Albavilla con arbitro Marco Villa di Como;; nel girone S Cogliatese-Osal Novate con arbitro Thmas Petrillo di Seregno e Monnet Xenia-Cgds Misinto con arbitro Flavio Pellegrino di Seregno.

In Terza categoria riflettori puntata sulla Equipe Garibaldi-Fbc Saronno, che gioca in casa contro lo Speranza Primule.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione)

28092025