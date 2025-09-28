Città

VARESE – Anche Saronno ha preso parte al Giubileo delle forze armate che si è tenuto ieri, sabato 27 settembre, al Sacro Monte di Varese. Tra le tante autorità presenti a partire dal prefetto Salvatore Pasquariello in rappresentanza della città erano presenti il gonfalone scortato dalla polizia locale e l’assessore alla cultura e ai servizi educativi Maria Cornea Proserpio.

La giornata è stata dedicata alla magistratura, alle forze armate, alle forze dell’ordine, alle polizie locali, ai vigili del fuoco e alla protezione civile, oltre che alle associazioni d’arma e di volontariato. Il ritrovo è avvenuto alla Prima Cappella, da dove i partecipanti hanno percorso insieme la via sacra fino al santuario, dove si è svolta la messa.

L’iniziativa, promossa dalla Prefettura e condivisa con tutte le istituzioni territoriali, è stata occasione per sottolineare la coesione tra chi opera quotidianamente per la sicurezza e la giustizia. Un momento che ha unito spiritualità, impegno civile e valore culturale, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità.

