SARONNO – Vasi rovesciati, croci divelte e canaline di rame strappate dalle cappelle: lo spettacolo che si è presentato ai visitatori sabato mattina al cimitero cittadino di via Milano è stato pesante. Durante la notte tra venerdì e sabato ignoti hanno messo a segno un raid senza precedenti, colpendo in più punti il camposanto e lasciando dietro di sé segni evidenti di razzia e disordine.

I ladri hanno preso di mira in particolare il rame, asportato non solo dalle canaline delle cappelle, ma anche da vasi e persino dalle croci poste sulle lapidi. Non si sono però limitati a questo: forzata la serratura del magazzino comunale, hanno messo tutto a soqquadro portando via l’attrezzatura necessaria alla manutenzione del cimitero, in particolare macchinari per la cura del verde come decespugliatori e soffiatori.

A scoprire l’accaduto è stato il personale, arrivato al mattino per aprire la struttura. Sono stati proprio i primi congiunti in visita ai defunti a trovarsi davanti una scena impressionante: canaline divelte, tombe danneggiate e persino una scala lasciata accanto a una cappella privata, con la canalina già storta che i malviventi non sono riusciti a strappare del tutto.

Non è passata inosservata ai saronnesi anche la presenza dei carabinieri della compagnia cittadina che hanno immediatamente effettuato un sopralluogo e i relativi rilievi. Il personale del cimitero ha avvisato gli uffici comunali.

Non si tratta purtroppo di un episodio isolato, ma nella memoria collettiva non si ricorda un raid così generalizzato al camposanto. Le indagini sono in corso e potrebbero partire dalle immagini della videosorveglianza presente nel cimitero.

