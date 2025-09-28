Cronaca

SARONNO – Movimentato episodio la scorsa notte in via Colombo a Saronno. Nei pressi dell’incrocio con via Visconti un giovane esagitato ha aggredito alcuni passati: sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina.

Il fatto si è verificato alle 23 circa: alcuni passanti hanno notato un confronto piuttosto concitato fra una donna ed un giovane, e comprensibilmente preoccupati si sono ferrmati per chiedere cosa stesse accadendo: in tutta risposta il ragazzo ha repentinamente attraversato la strada ed aggredito uno dei presenti, con calci, pugni e sputi, addirittura mordendo uno dei presenti; e non sono mancate le minacce. Un atteggiamento sconcertante: grazie all’intervento di altri passanti l’esagitato è stato bloccato ed è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, una pattuglia è arrivata nel giro di poco. Per nessuno dei presenti si è rivelato necessario il trasporto in ospedale e non è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza. I militari dell’Arma hanno riportato la calma ed avviato accertamenti.

