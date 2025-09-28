Città

SARONNO – “La sicurezza è un tema serissimo e una necessità primaria delle persone. A Saronno, poi, è assolutamente importante per via dei noti problemi del centro, che vanno avanti da anni pur con il cambiare delle amministrazioni”.

Inizia così la nota di Tu@Saronno lista civica di maggioranza condivisa ieri, sabato 27 settembre, dopo le prese di posizione di Obiettivo Saronno e di Forza Italia che sul tema ha presentato anche una mozione urgente.

“Negli ultimi 15 anni abbiamo letto di tutto, con il solito leit motiv della destra che attacca e della sinistra che fa fatica persino a pronunciare la parola stessa. Noi siamo stanchi e pensiamo che tutti i saronnesi si siano stancati di queste dinamiche. Ai saronnesi bisogna raccontare la verità, ovvero che senza risorse il problema della sicurezza – che non riguarda solo Saronno né solo le città amministrate dal centrosinistra – non si risolve, e le risorse non possono essere certamente solo quelle della città di Saronno che, perché sia chiaro a tutti, si fa carico di tutte le criticità relative alla sicurezza dovute alla presenza di una grande stazione, molto più grande del calibro della città stessa, su cui gravitano moltissimi cittadini dei comuni limitrofi ma di cui si deve occupare la sola Saronno.

Questa situazione ha dei limiti che non possono essere superati unicamente dal Comune, chiunque lo amministri, come hanno dimostrato ampiamente ai saronnesi i 5 anni di amministrazione Fagioli in cui le critiche sui social erano le stesse, i fatti di cronaca pure a fronte di un indiscutibile impegno del sindaco. Quello che serve non è unicamente discutere delle mozioni in cui la politica finisce sempre per parlarsi addosso, ma mettere in campo azioni reali e pratiche che devono coinvolgere – per davvero – tutte quelle forze che vogliono dibatterne in Consiglio Comunale, come ha annunciato Forza Italia con una recente e urgente mozione.

Sarebbe bello e utile che da queste discussioni uscissero impegni concreti per fatti concreti. Oggi abbiamo un governo di destra che non ha fatto reali riforme per la sicurezza e non ha dato ai territori né nuove risorse (più agenti, più fondi), né nuove leggi (nessuna riforma della Bossi-Fini, per esempio), né nuove infrastrutture (supporto alle strutture carcerarie al collasso), per cui Prefetture e Amministrazioni locali sono disarmate più o meno come sempre.

Sono quattro anni che il Comune di Saronno ha chiesto la Polfer, quattro anni! Vuole il Ministero dell’Interno mandarcela? Vuole il Ministro dei Trasporti capire che Saronno è un nodo chiave che ha bisogno di un presidio perché da sola non ce la fa? È possibile pensare che Ferrovie Nord applichi un sistema di tornelli presidiati in tutte le stazioni in modo che chi è senza titolo di viaggio, e che a Saronno va e viene come vuole, possa avere più difficoltà, invece del Far West odierno che riguarda chi sui treni ci viaggia? Chi controlla questi enti oggi è il centrodestra.

Il Comune di Saronno, dal lato proprio, continuerà a fare tutto il possibile: chiedere ancora la Polfer, aumentare il numero di agenti della Polizia Locale il più possibile, coordinarsi con le forze dell’ordine. saronnesi e gli enti provinciali per mantenere e migliorare il controllo del territorio, animare il centro per avere un presidio di eventi e commercianti, ecc. E l’Amministrazione continuerà a dialogare in consiglio comunale, con i cittadini, con i commercianti, ecc.

Ma questo non basta e non basterà mai se anche chi governa il Paese non metterà a disposizione risorse e strumenti in grado di migliorare, oltre gli slogan, la sicurezza dei cittadini. Se Forza Italia verrà in Consiglio a dire che è pronta a spendersi per portare a casa per la città degli obiettivi concreti come quelli citati in precedenza, avrà sicuramente il nostro appoggio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09