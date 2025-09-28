Città

SARONNO – Una domenica di sport e comunità ha regalato emozioni alla dodicesima edizione della Strasaronno, che ha portato in città ben 2.500 partecipanti. Il sole ha accompagnato i 700 atleti della gara competitiva di 10 chilometri e i 1.800 iscritti alla non competitiva di 5 chilometri, con partenza alle 9.30 davanti alla sede della Cls.

I vincitori della 10 chilometri

Nella gara maschile successo per Luca Venier (32:58), davanti a Davide Vitali (34:29) e Thomas Marras (34:48). Tra le donne la più veloce è stata Federica Cozzi (38:01), seguita da Flora Barlassina (41:26) e Cinzia Pellizzoni (41:52).

I vincitori della 5 chilometri

La non competitiva ha visto primeggiare Sara Della Maddalena tra le donne e Stefano Della Maddalena tra gli uomini.

Scuole protagoniste

La classifica dedicata agli istituti scolastici ha premiato il grande impegno di studenti e insegnanti. Al primo posto Pizzigoni con 370 partecipanti, seguita da Orsoline (168) e Rodari (162). In totale le scuole hanno portato 1.245 iscritti, trasformando la mattinata in una festa di colori e di entusiasmo.

La classifica dei gruppi

Anche le società sportive locali hanno dato un contributo importante. La classifica ha visto in testa il Gap Saronno con 72 iscritti, seguito da Avis Saronno (65) e Cls (55).

La Strasaronno si è così confermata un appuntamento simbolo per la città, capace di unire agonismo e spirito comunitario. Atleti, famiglie, scuole e associazioni hanno condiviso una giornata di sport e socialità, dando appuntamento alla prossima edizione con l’obiettivo di superare il traguardo dei tremila iscritti.

Ad aprire l’evento è stata la sindaca Ilaria Pagani, affiancata dagli assessori Mattia Cattaneo, Mauro Lattuada e Lucy Sasso. Il presidente del consiglio comunale Francesco Licata ha preso parte alla 10 chilometri, così come il consigliere Mauro Rotondi, mentre tra i 5 chilometri hanno corso l’ex sindaco Augusto Airoldi e l’ex assessore Gabriele Musarò. Presenti anche rappresentanti delle associazioni locali e gruppi alpini per il servizio d’ordine.

