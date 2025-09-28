iltra2

TRADATE – Appuntamento speciale questo pomeriggio, domenica 28 settembre, all’oratorio di via Alessandro Manzoni 17 a Tradate, dove è in programma lo “Startalk”, un talk che vedrà protagonisti tre ospiti d’eccezione: il regista teatrale Andrea Chiodi, lo scrittore Nicola Muscas e il giovane artista ThisGelo, che si esibirà anche in un mini-live.

L’evento inizierà alle 18 e proseguirà fino alle 19.30, con un format che punta al dialogo e al confronto diretto con il pubblico, offrendo spunti di riflessione e testimonianze diverse, dal mondo del teatro a quello della letteratura fino alla musica.

Al termine del talk, la serata continuerà in un clima conviviale con la cena e gli stand gastronomici, per permettere a tutti i partecipanti di fermarsi e vivere un momento di socialità.

Lo “Startalk” si inserisce nel programma delle iniziative sostenute da Gen Lombardia con il contributo di Regione Lombardia e la collaborazione di diverse realtà locali.

(foto archivio: un precedente evento all’0ratorio di Tradate)

28092025