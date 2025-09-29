Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Sabato 4 ottobre, in via Monte Nero 259 a Caronno Pertusella, verrà avviato ufficialmente il cantiere per la costruzione dell’edificio che ospiterà la casa alloggio collegata al centro diurno disabili. L’iniziativa sarà realizzata grazie alla partecipazione da parte del Comune ad un bando Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, che ha permesso di definire “Casa, insieme“ come risposta concreta al bisogno di autonomia delle persone con disabilità. Il progetto è stato discusso e approvato nell’ambito distrettuale, in linea con la legge sul “dopo di noi”, e si pone l’obiettivo di rafforzare le opportunità di inclusione sociale, oltre che di offrire un sostegno stabile alle famiglie.

L’occasione sarà anche un momento destinato alla comunità con rinfresco e musica, ma soprattutto per illustrare nel dettaglio il progetto e il percorso che ha portato alla sua realizzazione. Alla presentazione interverrà l’assessore ai Servizi sociali Sebastiana Caruso. È stato inoltre predisposto un bando di coprogettazione per affidare la gestione dell’alloggio a realtà del terzo settore.

Il complesso comprenderà due unità abitative destinate ad accogliere dieci persone, in un contesto residenziale accessibile e aperto alla comunità. Il terreno, messo a disposizione in concessione dal Comune, consentirà così di offrire uno spazio innovativo e inclusivo.

Per partecipare all’evento è necessario prenotare entro il 29 settembre, con una mail a [email protected].

