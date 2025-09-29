iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Si è svolto nella mattinata di sabato 27 settembre, al Castello di Monteruzzo in via Marconi 1 il convegno “Psicomotricità: una scienza, un’arte, una cura”, organizzato dall’Ipse – Istituto Psicologico Europeo. L’incontro ha avuto come obiettivo la presentazione della Scuola triennale di Psicomotricità ad orientamento integrato dell’istituto.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con l’Appi – Associazione Professionale Psicomotricisti Italiani e con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona, ha visto la partecipazione di professionisti e operatori del settore.

In parallelo al convegno si è tenuta anche la mostra “Tracce di noi”, che ha esposto i lavori realizzati nell’ambito del progetto di arteterapia promosso da Atap L’Incontro Onlus con il sostegno della Fondazione Intesa San Paolo.

