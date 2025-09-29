Comasina

CESANO MADERNO – Sono iniziate ieri mattina le iniziative per celebrare e rinnovare il gemellaggio tra Cesano Maderno e la città francese di Valençay, sancito nel 1995.

A Palazzo Arese Jacini il sindaco Gianpiero Bocca, insieme ai rappresentanti della Giunta, del Consiglio comunale e del Comitato gemellaggi, ha accolto la delegazione francese guidata dal vicesindaco Gilles Branchoux. Due giornate intense di eventi, incontri e momenti di scambio culturale ed economico per rinsaldare il legame simbolico tra le due comunità, basato sui principi di amicizia e collaborazione. Nel corso della cerimonia inaugurale, il sindaco Bocca ha donato agli ospiti una scultura in legno di rovere e noce realizzata dal Museo didattico del Legno. L’opera, scolpita con la data odierna, rappresenta un intreccio simbolico tra Cesano Maderno e Valençay.

Le celebrazioni sono proseguite a Palazzo Arese Borromeo con l’inaugurazione della mostra fotografica “Mario De Biasi. Il coraggio che ha fatto Epoca”, dedicata a uno dei più grandi fotoreporter italiani. Curata da Enrica Viganò, con la collaborazione di Silvia De Biasi, figlia dell’artista, l’esposizione raccoglie oltre 200 immagini che ripercorrono la carriera del fotografo, con particolare attenzione ai trent’anni di collaborazione con la rivista “Epoca” (1953-1983). All’inaugurazione, oltre alla delegazione francese, hanno partecipato numerosi cittadini e appassionati di fotografia, insieme al sindaco Bocca e all’assessora alla Cultura Martina Morazzi.

La mostra sarà visitabile fino al 30 novembre negli spazi di Palazzo Arese Borromeo.

