Comasco

TURATE – Partiranno martedì 14 ottobre le nuove campagne di vaccinazione organizzate presso la farmacia comunale di Turate, con un’offerta che comprende diversi tipi di vaccini pensati per la prevenzione delle principali malattie stagionali e non solo.

In particolare, saranno disponibili:

vaccinazione antinfluenzale , gratuita e somministrata senza necessità di prenotazione;

vaccinazione antipneumococco ;

vaccinazione anti-Covid, aggiornata alla variante più recente.

Per le somministrazioni di antipneumococco e anti-Covid è richiesta la prenotazione, che può essere effettuata in due modalità: attraverso il portale regionale prenotasalute.regione.lombardia.it oppure direttamente presso la farmacia comunale, dove il personale è a disposizione per fornire assistenza e chiarimenti.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a cogliere questa opportunità per tutelare la propria salute in vista della stagione autunnale e invernale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

29092025