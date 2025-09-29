Altre news

ROVELLASCA – CARONNO PERTUSELLA – Mettersi in gioco per imparare, aiutare e fare la differenza. Con questo spirito Croce Azzurra Odv apre le iscrizioni ai nuovi corsi gratuiti di formazione per aspiranti volontari, rivolti a tutti i maggiorenni, senza necessità di esperienze pregresse. “Serve solo la voglia di esserci” spiegano dall’associazione, che dal 1980 rappresenta un punto di riferimento per il soccorso e l’’assistenza nel territorio.

Il percorso prevede lezioni teoriche e pratiche con formatori qualificati su temi fondamentali: dal primo soccorso al funzionamento dei servizi sociosanitari, dalla comunicazione in emergenza al lavoro di squadra in equipaggio. Al termine della formazione e delle certificazioni, i partecipanti potranno svolgere servizi in ambulanza, trasporti sanitari, attività sociali e molto altro.

Gli incontri di presentazione del corso inizieranno il 29 settembre alle 21 a Caronno Pertusella, all’oratorio di via S. Alessandro, per proseguire il 3 ottobre alle 20.30 a Porlezza, nella sede di via Ferrovia 2/A. Il 7 ottobre alle 20 sarà la volta di Como, nella sede di via M. Colonna 3, mentre il 14 ottobre alle 21 l’appuntamento si terrà a Rovellasca, nella sede di via Monza 2.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione obbligatoria sul sito www.croceazzurra.net/corsi-per-volontari.

Fondata a Rovellasca nel 1980, Croce Azzurra Odv opera oggi anche a Como, Porlezza e Caronno Pertusella con oltre 450 operatori, di cui 410 volontari. Nel solo 2024 ha svolto 20.676 servizi, tra cui 13.000 interventi di emergenza 118 e 7.000 servizi non urgenti come trasporti, assistenze a manifestazioni sportive e concerti. Accanto al soccorso, ‘’associazione investe da sempre nella diffusione della cultura del primo aiuto: solo lo scorso anno ha formato 1.200 cittadini con corsi di disostruzione pediatrica, Blsd e manovre salvavita, anche in collaborazione con le scuole.

(foto d’archivio)

