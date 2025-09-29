Politica

SARONNO – Neppure il maltempo ha fermato l’iniziativa di Fratelli d’Italia che sabato 27 settembre ha allestito un gazebo in centro per il tesseramento 2025. Diversi cittadini hanno scelto di sottoscrivere per la prima volta la tessera, confermando la vitalità della sezione saronnese.

L’appuntamento è stato anche occasione per incontrare simpatizzanti e passanti, affrontando temi che spaziano dal livello locale a quello nazionale e internazionale. A Saronno l’attenzione si è concentrata su questioni sentite come l’area del campo di via Fiume e la sicurezza, mentre non sono mancati spunti sul quadro politico generale e sulle sfide globali.

Gli organizzatori hanno parlato di una giornata positiva, nonostante il maltempo, sottolineando come la partecipazione sia stata significativa e come la comunità abbia dimostrato ancora una volta interesse e voglia di confronto politico: “Abbiamo sfidato il maltempo – ha commentato Gianpietro Guaglianone capogruppo e portavoce – ma ci ha scaldato il calore dei saronnesi che hanno voluto iscriversi e riscriversi alla sezione saronnese di fratelli d’Italia, una delle storiche della provincia di Varese”.

