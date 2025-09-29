Gerenzano ringrazia le suore di San Giuseppe Cottolengo dopo 121 anni nella comunità
29 Settembre 2025
GERENZANO – Domenica 21 settembre la comunità ha ringraziato, durante la messa, le suore di San Giuseppe Cottolengo, che da 121 anni sono al servizio della città. “Carissime sorelle, care cittadine, cari cittadini e autorità religiose, oggi la nostra comunità si ritrova per vivere un momento di grande emozione e riconoscenza. Dopo 121 anni di presenza ininterrotta, le suore che hanno dedicato la loro vita al servizio della nostra comunità ci salutano, lasciando un segno profondo e indelebile nella storia del nostro paese”, così il discorso di ringraziamento del sindaco Stefania Castagnoli, letto in chiesa parrocchiale durante la messa.
