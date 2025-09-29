GERENZANO – Domenica 21 settembre la comunità ha ringraziato, durante la messa, le suore di San Giuseppe Cottolengo, che da 121 anni sono al servizio della città. “Carissime sorelle, care cittadine, cari cittadini e autorità religiose, oggi la nostra comunità si ritrova per vivere un momento di grande emozione e riconoscenza. Dopo 121 anni di presenza ininterrotta, le suore che hanno dedicato la loro vita al servizio della nostra comunità ci salutano, lasciando un segno profondo e indelebile nella storia del nostro paese”, così il discorso di ringraziamento del sindaco Stefania Castagnoli, letto in chiesa parrocchiale durante la messa.

“Oltre un secolo di presenza discreta ma costante, un punto di riferimento di fede, di educazione e di solidarietà. Avete accompagnato generazioni di bambini nella crescita, sostenuto le famiglie nei momenti di bisogno, portato conforto agli anziani e ai malati. Sempre con il sorriso, con la disponibilità e con la forza silenziosa che nasce dalla vocazione. Il vostro è stato un servizio prezioso, fatto di gesti semplici ma essenziali, che hanno reso più umano e più vero il volto della nostra comunità. Non possiamo che esprimere tutta la nostra gratitudine per quello che avete fatto e per come lo avete fatto: con amore, con umiltà e con una dedizione che resterà per tutti noi un esempio luminoso”, ha continuato.

“Oggi vi diciamo grazie, non solo a nome dell’Amministrazione comunale, ma a nome di tutta la cittadinanza. Grazie per questi 121 anni che hanno lasciato un’eredità di valori, di spiritualità e di solidarietà che continueranno a vivere nelle persone che avete incontrato e formato. Per questo, come segno tangibile del nostro affetto e del nostro riconoscimento, ho l’onore di consegnarvi questa targa commemorativa: un piccolo gesto che vuole racchiudere il nostro grande “grazie” per il dono che siete state per noi. Vi accompagniamo con affetto e con la certezza che, ovunque andrete, porterete con voi un pezzo della nostra comunità. E sappiate che qui avrete sempre una casa, perché il vostro legame con il nostro paese è eterno. Grazie di cuore”.