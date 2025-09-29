Cronaca

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 28 settembre, si segnalano i furti al cimitero di Saronno e l’aggressione di un passante in via Colombo. Grande partecipazione alla StraSaronno con 2.500 iscritti, mentre sul fronte della sicurezza si riaccende il dibattito politico. In cronaca, ferito un giovane a Limbiate nella notte.

Al cimitero di Saronno sono stati rubati oggetti in rame come canaline, vasi e croci, oltre ad attrezzature da giardinaggio come decespugliatori e soffiatori, in un raid che ha causato danni ingenti.

Oltre 2.500 persone tra famiglie, studenti e sportivi hanno partecipato alla StraSaronno, colorando la città con entusiasmo e spirito di comunità.

Momenti di tensione in via Colombo a Saronno, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha aggredito e morso alcuni passanti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul tema della sicurezza, Forza Italia ha dichiarato pieno sostegno all’amministrazione comunale, sottolineando però la necessità di maggiori risorse per rispondere alle richieste dei cittadini.

A Limbiate un giovane è stato aggredito e ferito nella notte; indagano i carabinieri per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

