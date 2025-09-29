Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Notte agitata quella tra sabato e domenica in paese, dove un ladro è riuscito a introdursi in un’abitazione e a portare via una bicicletta elettrica lasciata in giardino. L’episodio è avvenuto intorno alle 2, quando il sistema d’allarme della casa è entrato in funzione facendo scattare anche la segnalazione ai carabinieri.

A quanto riferito, si tratterebbe dello stesso soggetto già segnalato venerdì mattina in circostanze simili. Dopo il furto, alcuni residenti hanno inseguito l’auto utilizzata per la fuga fino al sottopassaggio del Villaggio Brollo, dove il veicolo ha imboccato una strada chiusa che porta alla zona industriale.

Determinante l’attenzione dei cittadini: la macchina, una Peugeot 2008 bianca, è stata identificata e ne è stata rilevata la targa. Su questi elementi si concentrano ora le indagini dei carabinieri, chiamati a ricostruire i movimenti del malvivente e a verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili registrati in paese.

(foto archivio)

