Città

SARONNO – Nonostante la pioggia, il bilancio della raccolta firme sulla sicurezza di Onda Italiana che traccia Michele Castelli è positivo. “Al banchetto sono state raccolte 46 firme, ma soprattutto si è creato un momento di confronto diretto con i cittadini, che hanno raccontato esperienze e disagi legati alla sicurezza in città”

“Tra le testimonianze più significative – continua l’esponente politico – quella di un lavoratore che ogni giorno attraversa il sottopasso di via Grieg, completamente al buio, e che ha segnalato la situazione come pericolosa. Una donna anziana ha voluto firmare con decisione dopo essere stata derubata del portafogli al mercato, nonostante la borsa fosse chiusa. Anche un poliziotto in pensione ha condiviso la sua esperienza: ogni sera va in stazione a prendere la figlia proprio per paura. Ci ha esortato a tenere duro e andare avanti”.

Insomma Castelli non nasconde il proprio entusiasmo: “Siamo soddisfatti non solo per il numero delle firme, ma soprattutto per il dialogo con i cittadini, che ci hanno raccontato i loro problemi quotidiani”.

Onda Italiana proseguirà nei prossimi giorni con nuovi banchetti: mercoledì 1 ottobre in viale Rimembranze dalle 8.30 alle 12.30, venerdì 3 ottobre in via Mazzini negli stessi orari e sabato 4 ottobre in corso Italia, sempre dalle 8.30 alle 12.30, con gazebo informativi.

