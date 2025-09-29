Città

SARONNO – Il Comune di Saronno non ha ne negato ne ritirato il patrocinio all’evento di Enzo Iacchetti. Anzi, proprio in queste ore, l’assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio scriverà oggi al celebre anchorman per invitarlo a Saronno a presentare il proprio libro. “Tanto più che già ha dichiarato di voler venire con i suoi libri davanti al municipio” ha commentato con grande serenità l’esponente della Giunta di Ilaria Pagani.

Insomma, nessuna preclusione, nessuna insofferenza. Solo una tempesta in un bicchiere d’acqua, “un cortocircuito comunicativo”.

Ma cos’è successo?

Tutto è iniziato a “È sempre Cartabianca”, trasmissione di Bianca Berlinguer su Rete Quattro, con un acceso scontro televisivo tra l’ex conduttore di Striscia la notizia e Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, sul tema dell’intervento israeliano nella Striscia di Gaza. Iacchetti ha espresso con forza la sua condanna delle azioni israeliane, sostenendo la causa palestinese. Lo scontro si è infiammato con Iacchetti che ha usato toni forti. Dopo la puntata, Iacchetti ha ricevuto minacce, alcune anche di morte, per le sue posizioni pubbliche, tanto da dover coinvolgere la polizia. Ha inoltre raccontato di avere difficoltà lavorative da quando ha manifestato apertamente il suo sostegno ai palestinesi sui social, dichiarando di non poter accettare di partecipare a eventi se gli viene richiesto di non parlare di Gaza. E’ anche tornato nella trasmissione tv per spiegare la propria posizione per chiarire di non essere un violento, sottolineando come il suo sfogo è stato frainteso e ribadendo di non aver mai realmente voluto usare la violenza.

Il caso “Saronno” è scoppiato in merito alla presentazione del libro “25 minuti di felicità”, edito da Bompiani, che si sarebbe dovuta tenere in Villa Gianetti. Il condizionale è d’obbligo perchè l’appuntamento è stato annullato dagli organizzatori ossia l’associazione 21047 e Mondadori.

Dal conduttore è arrivato, nel corso di un evento a Gavirate, un commento amaro sull’ormai presunto ritiro del patrocinio da parte del Comune. “Il primo cittadino è del Pd – ha dichiarato Iacchetti – quindi non è per una questione politica, ma di umanità. Comprerò una cinquantina di libri e mi metterò a presentarli fuori dal municipio”.

A fare chiarezza è l’assessore alla Cultura Maria Cornelia Proserpio: “Al Comune era stato richiesto il patrocinio per la presentazione, che è stata annullata dagli organizzatori prima ancora che il patrocinio fosse concesso. Nessun ritiro quindi e nessuna volontà di penalizzare l’autore del libro. Anzi lo inviteremo come Comune a presentare la sua opera. Gli scriverò personalmente oggi (lunedì 29 settembre ndr). Non è certo nostra volontà penalizzarlo per le opinioni che ha espresso o per il tema toccato. E’ stato annullato un evento dall’associazione che lo stava organizzando ma il Comune lo inviterà a Saronno per un altro momento”.

