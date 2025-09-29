Città

SARONNO – Traffico a passo d’uomo oggi, lunedì 29 settembre, a ridosso del centro storico e in direzione di Solaro, Ceriano Laghetto e Caronno.

Sono tanti gli automobilisti rimasti in colonna, con i tempi di percorrenza più che raddoppiati. A causare un vero e proprio collo di bottiglia, con ripercussioni anche sulle direttrici che portano alle tangenziali esterne, a partire dalla Saronno-Monza, è stato il cantiere in corso in via Marconi, all’altezza dell’intersezione con via Roma.

Il cantiere, ancora aperto durante l’orario di punta pomeridiano, ha provocato lunghe code e rallentamenti. Un pomeriggio difficile che ha messo a dura prova gli automobilisti, che solo una settimana fa avevano dovuto fare i conti con i maxi ingorghi provocati lunedì mattina dalle intense piogge unite allo sciopero dei trasporti.

